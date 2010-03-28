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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
28 марта 2010, 18:00 МСК
28.03.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Пареха
Николас Пареха
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
59
0
Освальдо
Пабло Освальдо
59
0
Кальехон
Хосе Кальехон
89
0
Маркес
Фернандо Маркес
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Ронкалья
Факундо Ронкалья
0
Пильюд
Иван Пильюд
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Коро
Коро
0
Алонсо
Иван Алонсо
0
Саар
Бен Саар
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
39
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Моран
Луис Моран
66
0
Билич
Мате Билич
84
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Лора
Альберто Лора
0
Кармело
Кармело
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Баррал
Давид Баррал