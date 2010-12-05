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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Луис Гарсия 70
1:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
5 дек. 2010, 19:00 МСК
5.12.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
90
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
70'
70'
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
58
0
Освальдо
Пабло Освальдо
84
0
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Гарсиа
Давид Гарсиа
0
Амат
Жорди Амат
0
Душер
Альдо Душер
0
Алонсо
Иван Алонсо
0
Фонте
Руи Фонте
0
Васкес
Альваро Васкес
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
75
0
Альварес
Серхио Альварес
64
0
Моран
Луис Моран
90
0
Сангой
Гастон Сангой
59
Запасные
0
Канелья
Роберто Канелья
0
Кармело
Кармело
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Ново
Начо Ново
0
Баррал
Давид Баррал