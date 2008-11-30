Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
30 нояб. 2008, 19:00 МСК
30.11.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы