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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Ново 71
1:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
24 апр. 2011, 18:00 МСК
24.04.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
86
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Касес
Начо Касес
90
0
Каштру
Андре Каштру
65
0
Баррал
Давид Баррал
78
Запасные
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Кармело
Кармело
0
Ново
Начо Ново
71'
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран
0
Сангой
Гастон Сангой
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Галан
Эрнесто Галан
90
0
Лопес
Хави Лопес
46
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
82
0
Алонсо
Иван Алонсо
79
0
Освальдо
Пабло Освальдо
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Каналь
Альберт Каналь
0
Хави Маркес
Хави Маркес
0
Исайас
Исайас
0
Фонте
Руи Фонте
0
Васкес
Альваро Васкес