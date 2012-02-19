Матч завершен
Спортинг
Хихон
Эгурен 37
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Канелья 20
Примера, 24 тур

Примера,

24 тур

Испания
19 февр. 2012, 20:00 МСК
19.02.2012, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
20'
20'
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Орфила
Педро Орфила
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
37'
37'
90
0
Кармело
Кармело
63
0
Каштру
Андре Каштру
66
0
Баррал
Давид Баррал
79
0
Колунга
Адриан Колунга
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Трехо
Оскар Трехо
0
Леон
Рикардо Леон
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Билич
Мате Билич
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
-
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Коке
Коке
55
0
Диего
Диего
62
0
Адриан
Адриан
81
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Переа
Луис Переа
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Силвиу
Силвиу
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Пицци
Пицци