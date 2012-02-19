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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Эгурен 37
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Канелья 20
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
19 февр. 2012, 20:00 МСК
19.02.2012, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
20'
20'
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Орфила
Педро Орфила
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
37'
37'
90
0
Кармело
Кармело
63
0
Каштру
Андре Каштру
66
0
Баррал
Давид Баррал
79
0
Колунга
Адриан Колунга
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Трехо
Оскар Трехо
0
Леон
Рикардо Леон
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Билич
Мате Билич
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
-
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Коке
Коке
55
0
Диего
Диего
62
0
Адриан
Адриан
81
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Переа
Луис Переа
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Силвиу
Силвиу
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Пицци
Пицци