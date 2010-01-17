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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Форлан 13
Ассунсао 54
Бальде 67
3:2
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 34
Моран 90
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
17 янв. 2010, 21:00 МСК
17.01.2010, 21:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
74
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
54'
54'
90
0
Симау
Симау
55
0
Форлан
Диего Форлан
13'
13'
61
0
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
0
Валера
Хуан Валера
0
Хуанито
Хуанито
0
Тиагу
Тиагу
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Бальде
Ибрахима Бальде
67'
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Кастро
Диего Кастро
34'
34'
73
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Кармело
Кармело
64
0
Моран
Луис Моран
90'
90'
90
0
Билич
Мате Билич
64
Запасные
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Херард
Херард
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Баррал
Давид Баррал
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо