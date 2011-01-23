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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Баррал 51
1:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
23 янв. 2011, 19:00 МСК
23.01.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
87
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
79
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Касес
Начо Касес
90
0
Баррал
Давид Баррал
51'
51'
90
Запасные
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Кармело
Кармело
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Каштру
Андре Каштру
0
Ново
Начо Ново
0
Сангой
Гастон Сангой
Атлетико
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Лопес
Антонио Лопес
85
0
Переа
Луис Переа
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Элиас
Элиас
68
0
Гарсия
Рауль Гарсия
78
0
Форлан
Диего Форлан
90
0
Коста
Диего Коста
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Луис
Филипе Луис
0
Годин
Диего Годин
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Мерида
Фран Мерида
0
Коке
Коке
0
Борха
Борха