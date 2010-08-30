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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Хурадо 12
Форлан 39
Форлан 63
Симау 90
4:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
30 авг. 2010, 22:55 МСК
30.08.2010, 22:55 МСК
понедельник
Рафаэль Рамирес Домингес
Рафаэль Рамирес Домингес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
12'
12'
78
0
Гарсия
Рауль Гарсия
62
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
0
Форлан
Диего Форлан
39'
63'
39', 63'
68
0
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Валера
Хуан Валера
0
Луис
Филипе Луис
0
Симау
Симау
90'
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Суарес
Марио Суарес
0
Мерида
Фран Мерида
0
Коста
Диего Коста
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Ривера
Альберто Ривера
69
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Кармело
Кармело
62
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Баррал
Давид Баррал
62
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Портилья
Кристиан Портилья
0
Ново
Начо Ново
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран