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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Форлан 27
Симау 41
Агуэро 47
3:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Билич 48
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
26 апр. 2009, 22:00 МСК
26.04.2009, 22:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Лопес
Антонио Лопес
62
0
Переа
Луис Переа
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Симау
Симау
41'
41'
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Родригес
Макси Родригес
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
71
0
Форлан
Диего Форлан
27'
27'
81
0
Агуэро
Серхио Агуэро
47'
47'
90
Запасные
0
Купе
Грегори Купе
0
Перниа
Мариано Перниа
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Банега
Эвер Банега
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
Спортинг
мин
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
90
0
Неру
Франсиско Борха Неру
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
46
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Камачо
Диего Камачо
57
0
Мичел
Мичел
90
0
Сесилия
Педро Сесилия
76
0
Билич
Мате Билич
48'
48'
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Херард
Херард
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Кармело
Кармело
0
Матео
Кике Матео
0
Моран
Луис Моран
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо