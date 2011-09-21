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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Домингес 69
Фалькао 73
Фалькао 81
4:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Лора 28
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
21 сент. 2011, 21:00 МСК
21.09.2011, 21:00 МСК
среда
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
-
Лора
Альберто Лора
28'
28'
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Силвиу
Силвиу
78
0
Домингес
Альваро Домингес
69'
69'
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Габи
Габи
90
0
Туран
Арда Туран
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Коке
Коке
70
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
73'
81'
73', 81'
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Переа
Луис Переа
0
Суарес
Марио Суарес
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Адриан
Адриан
0
Пицци
Пицци
Спортинг
мин
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Суарес
Дамиан Суарес
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
79
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Трехо
Оскар Трехо
90
0
Леон
Рикардо Леон
90
0
Альварес
Серхио Альварес
90
0
Кармело
Кармело
74
Запасные
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
0
Канелья
Роберто Канелья
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран
0
Сангой
Гастон Сангой