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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Де лас Куэвас 57
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Бальде 71
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
8 мая 2010, 22:00 МСК
8.05.2010, 22:00 МСК
суббота
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
86
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
57'
57'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Билич
Мате Билич
87
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Канелья
Роберто Канелья
0
Кармело
Кармело
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Моран
Луис Моран
0
Баррал
Давид Баррал
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Атлетико
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
13
0
Лопес
Антонио Лопес
82
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Кабрера
Леандро Кабрера
90
0
Валера
Хуан Валера
36
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Камачо
Игнасио Камачо
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
0
Бальде
Ибрахима Бальде
71'
71'
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
0
Родригес
Серхио Родригес
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Коке
Коке
0
Борха
Борха