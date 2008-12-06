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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Билич 4
Баррал 60
2:5
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Агуэро 6
Агуэро 41
Форлан 57
Родригес 72
Форлан 81
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
6 дек. 2008, 22:00 МСК
6.12.2008, 22:00 МСК
суббота
Составы
Спортинг
мин
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Херард
Херард
58
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
90
0
Кармело
Кармело
81
0
Сесилия
Педро Сесилия
71
0
Билич
Мате Билич
4'
4'
90
Запасные
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Камара
Рауль Камара
0
Матео
Кике Матео
0
Моран
Луис Моран
0
Баррал
Давид Баррал
60'
Атлетико
мин
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Перниа
Мариано Перниа
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Сейтаридис
Георгиос Сейтаридис
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Симау
Симау
90
0
Манише
Манише
68
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Родригес
Макси Родригес
72'
72'
90
0
Форлан
Диего Форлан
57'
81'
57', 81'
83
0
Агуэро
Серхио Агуэро
6'
41'
6', 41'
78
Запасные
0
Купе
Грегори Купе
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
0
Банега
Эвер Банега
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь