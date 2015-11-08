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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 90
1:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
8 нояб. 2015, 20:15 МСК
8.11.2015, 20:15 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
20
Хуанфран
Хуанфран
46
14
Габи
Габи
90
5
Тиагу
Тиагу
90
6
Коке
Коке
64
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
78
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90'
90'
90
9
Мартинес
Джексон Мартинес
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
18
Гамес
Хесус Гамес
28
Эрнандес
Люка Эрнандес
17
Ньигес
Сауль Ньигес
10
Торрес
Оливер Торрес
19
Торрес
Фернандо Торрес
16
Корреа
Анхель Корреа
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
11
Лора
Альберто Лора
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
3
Менендес
Алекс Менендес
90
6
Альварес
Серхио Альварес
12
17
Омар
Омар
90
30
Перес
Пабло Перес
90
25
Халилович
Ален Халилович
80
23
Джони
Джони
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
26
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
28
Мере
Хорхе Мере
10
Касес
Начо Касес
7
Муньис
Хуан Муньис
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
21
Уго
Уго
16
Кастро
Карлос Кастро