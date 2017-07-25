Матч завершен
Славия
Прага
Шкода 20
1:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
25 июля 2017, 20:00 МСК
25.07.2017, 20:00 МСК
вторник
Составы
Славия
мин
-
Югаш
Якуб Югаш
90
25
Фрыдрых
Михал Фрыдрых
90
19
Дели
Симон Дели
90
13
Нгаду-Нгаджуй
Майкл Нгаду-Нгаджуй
90
10
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
90
21
Шкода
Милан Шкода
20'
20'
90
Запасные
5
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
81
Швенто
Душан Швенто
24
Месанович
Муриш Месанович
БАТЭ
мин
-
Сигневич
Николай Сигневич
90
42
Володько
Александр Володько
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
77
Кендыш
Юрий Кендыш
90
21
Драгун
Станислав Драгун
90
5
Яблонский
Евгений Яблонский
90
Запасные
14
Пикк
Артур Пикк
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
80
Гвилия
Валериан Гвилия
7
Березкин
Евгений Березкин