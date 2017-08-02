Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Сигневич 5
Стасевич 46
2:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Славия
Прага
Шкода 44
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
2 авг. 2017, 20:00 МСК
2.08.2017, 20:00 МСК
среда
Составы
БАТЭ
мин
19
Милунович
Неманья Милунович
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
8
Володько
Александр Володько
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
46'
46'
90
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
90
21
Драгун
Станислав Драгун
90
13
Сигневич
Николай Сигневич
5'
5'
90
Запасные
3
Гайдучик
Виталий Гайдучик
77
Кендыш
Юрий Кендыш
80
Гвилия
Валериан Гвилия
7
Березкин
Евгений Березкин
Славия
мин
16
Лаштувка
Ян Лаштувка
90
25
Фрыдрых
Михал Фрыдрых
90
19
Дели
Симон Дели
90
4
Югаш
Якуб Югаш
90
13
Нгаду-Нгаджуй
Майкл Нгаду-Нгаджуй
90
7
Данни
Данни
90
29
Ротань
Руслан Ротань
90
10
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
90
21
Шкода
Милан Шкода
44'
44'
90
Запасные
5
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
81
Швенто
Душан Швенто
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
24
Месанович
Муриш Месанович