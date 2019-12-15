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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Сельта
Виго
Рафинья 20
Аспас 49
2:2
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Севилья 33
Будимир 83
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
15 дек. 2019, 16:00 МСК
15.12.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Сельта
мин
10
Аспас
Яго Аспас
49'
49'
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
12
Рафинья
Рафинья
20'
20'
90
13
Бланко
Рубен Бланко
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
20
Васкес
Кевин Васкес
90
11
Систо
Пионе Систо
90
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
90
23
Мендес
Брайс Мендес
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
Запасные
2
Мальо
Уго Мальо
3
Костас
Давид Костас
24
Шейх
Папе Шейх
8
Белтран
Фран Белтран
22
Мина
Санти Мина
Мальорка
мин
8
Севилья
Сальвадор Севилья
33'
33'
90
21
Райо
Антонио Райо
90
22
Будимир
Анте Будимир
83'
83'
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
3
Лумор
Лумор
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
23
Фебас
Алейш Фебас
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
15
Гамес
Фран Гамес
90
26
Кубо
Такефуса Кубо
90
Запасные
13
Фабри
Фабри
2
Састре
Жоан Састре
5
Кампос
Хиско Кампос
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
4
Сене
Хосеп Сене
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес