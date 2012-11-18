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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сельта
Виго
Пак Чу-Юн 56
1:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хемед 22
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
18 нояб. 2012, 18:00 МСК
18.11.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Бельвис
Карлос Бельвис
90
0
Вила
Джонатан Вила
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Мальо
Уго Мальо
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
85
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
64
0
Лопес
Алекс Лопес
90
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
56'
56'
90
0
Аспас
Яго Аспас
73
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бустос
Кристиан Бустос
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Томас
Жоан Томас
0
Бермехо
Марио Бермехо
0
Тони
Тони
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Фонтас
Андреу Фонтас
72
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Наварро
Химо Наварро
90
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
90
0
Пина
Томас Пина
90
0
Перейра
Мишель Перейра
72
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Хемед
Томер Хемед
22'
22'
86
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Кевин
Кевин
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
0
Фернандес
Марк Фернандес
0
Брэндон
Брэндон