Сельта - Кадис: 13 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Сельта
Виго
2:0
Первый матч 3:0

Сельта - Кадис: 13 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Кадис
Кадис
Кубок Испании, 1/8 финала

Кубок Испании,

1/8 финала

Испания
13 янв. 2016, 22:30 МСК
13.01.2016, 22:30 МСК
среда
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Сельта
мин
25
Вильяр
Иван Вильяр
2
Мальо
Уго Мальо
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
18
Айду
Джозеф Айду
15
Оласа
Лукас Оласа
11
Систо
Пионе Систо
14
Брадарич
Филип Брадарич
23
Мендес
Брайс Мендес
8
Белтран
Фран Белтран
10
Аспас
Яго Аспас
22
Мина
Санти Мина
Запасные
40
Росич
Драган Росич
-
4
Араужо
Нестор Араужо
-
20
Васкес
Кевин Васкес
-
16
Саэнс
Хорхе Саэнс
-
31
Фонтан
Хосе Фонтан
-
24
Шейх
Папе Шейх
-
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
-
28
Бермехо
Серхио Бермехо
-
29
Гонсалес
Хакобо Гонсалес
-
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
-
7
Эрнандес
Хуан Эрнандес
-
Кадис
мин
22
Кечоевич
Иван Кечоевич
23
Акетче
Агер Акетче
18
Азамум
Карим Азамум
17
Агра
Сальвадор Агра
Запасные
4
Робер
Робер
-
8
Алекс
Алекс
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
Сельта
4 : 0
Кадис
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
Сельта
4
Кадис
0
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 22:30
Сельта
2 : 0
Кадис
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 22:30
Сельта
2
Кадис
0
07.01.2016 07 янв. 2016 чт 22:30
Кадис
0 : 3
Сельта
07.01.2016 07 янв. 2016 чт 22:30
Кадис
0
Сельта
3

Новости

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#Шон Вайссман
12 декабря 2020, 13:55
Зарплаты в испанском футболе. «Реал» – лидер по лимиту, а «Барса» хуже всех топов переносит кризис 💰
#Примера
17 ноября 2020, 18:35
Игрок «Кадиса» так бурно радовался, что все подумали: это наркотики. Он психанул, сдал наркотест и показал справку
#Кадис
15 июля 2020, 13:00
Гол Смолова «Барсе». Как это было
#Федор Смолов
27 июня 2020, 21:45
«Смолов поступает по кодексу воина кунг-фу». Мир обсуждает гол «Барселоне»
#Федор Смолов
27 июня 2020, 20:20
# Новости матча
«Атлетико» упустил победу над «Сельтой». Он лидирует с 8-очковым отрывом при игре в запасе
09 февраля, 00:58
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
01 ноября 2020, 09:24
«Реал» проиграл домашний матч Примеры впервые за 399 дней. Рамос травмировался
17 октября 2020, 22:17
«Леганес» сыграл вничью с «Реалом», но все равно вылетел из Примеры
20 июля 2020, 00:04
«Сельта» со Смоловым вылетит в Сегунду, если не обыграет «Эспаньол», а «Леганес» победит «Реал»
17 июля 2020, 03:40
«Кадис» вышел в Примеру. За последние 27 сезонов он играл там всего однажды
13 июля 2020, 10:47
Смолов останется в «Сельте» до конца сезона
01 июля 2020, 09:35
Смолов забил «Барселоне»
27 июня 2020, 19:14