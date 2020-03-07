Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Шарп 36
1:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
7 марта 2020, 18:00 МСК
7.03.2020, 18:00 МСК
суббота
Саймон Хупер
Саймон Хупер
Главный Судья
Составы
Шеффилд Юнайтед
мин
4
Флек
Джон Флек
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
61
12
Иган
Джон Иган
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
10
Шарп
Билли Шарп
36'
36'
71
19
МакБарни
Оливер МакБарни
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
90
Запасные
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
3
Рецос
Панайотис Рецос
38
Осборн
Бен Осборн
32
Берге
Сандер Берге
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
31
Муссе
Ли Муссе
Норвич Сити
мин
24
Крул
Тим Крул
90
27
Теттей
Александер Теттей
66
22
Пукки
Теему Пукки
90
31
Хэнли
Грант Хэнли
90
25
Дуда
Ондрей Дуда
87
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
36
Кантвелл
Тодд Кантвелл
46
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
Запасные
33
МакГоверн
Майкл МакГоверн
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
7
Рупп
Лукас Рупп
8
Вранчич
Марио Вранчич
27
Стиперманн
Марко Стиперманн
20
Дрмич
Йосип Дрмич
35
Айда
Адам Айда