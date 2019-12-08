Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Теттей 27
1:2
Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Стивенс 49
Балдок 52
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
8 дек. 2019, 17:00 МСК
8.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
27
Теттей
Александер Теттей
27'
27'
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
3
Бирам
Сэм Бирам
90
8
Вранчич
Марио Вранчич
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
90
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
12
Льюис
Джамаль Льюис
19
Трибулл
Том Трибулл
24
Амаду
Ибраим Амаду
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
32
Србени
Деннис Србени
Шеффилд Юнайтед
мин
4
Флек
Джон Флек
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
49'
49'
90
12
Иган
Джон Иган
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
2
Балдок
Джордж Балдок
52'
52'
90
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
22
Муссе
Ли Муссе
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
90
Запасные
25
Мур
Саймон Мур
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
27
Бешич
Мухамед Бешич
10
Шарп
Билли Шарп
11
Робинсон
Каллум Робинсон
9
МакБарни
Оливер МакБарни
8
Фримен
Люк Фримен