Саутгемптон - Кристал Пэлас: 11 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ингс 19
Адамс 48
Ингс 75
3:1

Саутгемптон - Кристал Пэлас: 11 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Бентеке 2
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
11 мая 2021, 22:15 МСК
11.05.2021, 22:15 МСК
вторник
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Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
46
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
90
11
Редмонд
Натан Редмонд
90
19
Минамино
Такуми Минамино
90
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
19'
75'
19', 75'
76
10
Адамс
Че Адамс
48'
48'
90
Запасные
1
МакКарти
Алекс МакКарти
-
22
Салису
Мохаммед Салису
44
12
Дженепо
Мусса Дженепо
-
27
Диалло
Ибраима Диалло
-
23
Телла
Нейтан Телла
-
47
Ферри
Уилл Ферри
-
32
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
14
Обафеми
Майкл Обафеми
14
40
Н'Лундулу
Дэн Н'Лундулу
-
Тренерский состав
Ральф Хазенхюттль
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
27
Митчелл
Тайрик Митчелл
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
65
25
Эзе
Эберечи Эзе
90
9
Айю
Жордан Айю
72
20
Бентеке
Кристиан Бентеке
2'
2'
78
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
-
34
Келли
Мартин Келли
-
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
-
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
25
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
18
14
Матета
Жан-Филипп Матета
12
Тренерский состав
Рой Ходжсон

События

Матч окончен 3:1
90'
Желтая карточка
Вилфрид Заха
78'
Замена
Жан-Филипп Матета
Кристиан Бентеке
77'
Желтая карточка
Шейку Куяте
Замена
Майкл Обафеми
Дэнни Ингс
76'
ГОЛ! 3:1
Дэнни Ингс
75'
72'
Замена
Миши Батшуайи
Жордан Айю
65'
Замена
Джеффри Шлупп
Лука Миливойевич
Желтая карточка
Янник Вестергор
55'
ГОЛ! 2:1
Че Адамс
48'
Замена
Мохаммед Салису
Ян Беднарек
46'
Конец первого тайма (1:1)
45'
Желтая карточка
Жордан Айю
Желтая карточка
Ян Беднарек
44'
п
ПРОМАХ!
Лука Миливойевич
ГОЛ! 1:1
Дэнни Ингс
19'
2'
ГОЛ! 0:1
Кристиан Бентеке
Начало матча

Прошлые матчи

11.05.2021 11 мая 2021 вт 22:15
Саутгемптон
3 : 1
Кристал Пэлас
11.05.2021 11 мая 2021 вт 22:15
Саутгемптон
3
Кристал Пэлас
1
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 17:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Саутгемптон
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 17:00
Кристал Пэлас
1
Саутгемптон
0
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Саутгемптон
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 22:30
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
2
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 1
Кристал Пэлас
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
1
30.01.2019 30 янв. 2019 ср 22:45
Саутгемптон
1 : 1
Кристал Пэлас
30.01.2019 30 янв. 2019 ср 22:45
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
1
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 17:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Саутгемптон
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 17:00
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
2
02.01.2018 02 янв. 2018 вт 22:45
Саутгемптон
1 : 2
Кристал Пэлас
02.01.2018 02 янв. 2018 вт 22:45
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
2
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 14:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Саутгемптон
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 14:30
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
1
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:45
Саутгемптон
3 : 1
Кристал Пэлас
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:45
Саутгемптон
3
Кристал Пэлас
1
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 18:00
Кристал Пэлас
3 : 0
Саутгемптон
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 18:00
Кристал Пэлас
3
Саутгемптон
0
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Саутгемптон
4 : 1
Кристал Пэлас
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Саутгемптон
4
Кристал Пэлас
1
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 2
Кристал Пэлас
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
2
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Саутгемптон
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
Кристал Пэлас
1
Саутгемптон
0
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:45
Саутгемптон
1 : 0
Кристал Пэлас
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:45
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
0
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 18:00
Саутгемптон
2 : 3
Кристал Пэлас
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 18:00
Саутгемптон
2
Кристал Пэлас
3
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Саутгемптон
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Кристал Пэлас
1
Саутгемптон
3
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Саутгемптон
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:00
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
1
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 17:00
Саутгемптон
2 : 0
Кристал Пэлас
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 17:00
Саутгемптон
2
Кристал Пэлас
0

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