Саутгемптон

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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 3:1
90'
Желтая карточка
78'
77'
Желтая карточка
Замена
76'
ГОЛ! 3:1
75'
72'
Замена
65'
Замена
Желтая карточка
55'
ГОЛ! 2:1
48'
Замена
46'
Конец первого тайма (1:1)
45'
Желтая карточка
Желтая карточка
44'
п
ПРОМАХ!
ГОЛ! 1:1
19'
2'
ГОЛ! 0:1
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Прошлые матчи
Новости
03 февраля, 01:20
19 декабря 2020, 17:59
19 декабря 2020, 17:31
07 ноября 2020, 09:28
18 октября 2020, 19:13
12 сентября 2020, 22:10