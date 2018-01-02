Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Лонг 17
1:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
МакАртур 69
Миливойевич 80
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
2 янв. 2018, 22:45 МСК
2.01.2018, 22:45 МСК
вторник
Составы
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
19
Буфал
Софьян Буфал
90
7
Лонг
Шейн Лонг
17'
17'
90
26
Пье
Жереми Пье
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
8
Дэвис
Стивен Дэвис
22
Редмонд
Натан Редмонд
18
Лемина
Марио Лемина
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
69'
69'
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
80'
80'
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
23
Суаре
Папе Суаре
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
26
Сако
Бакари Сако
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд