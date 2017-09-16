Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Дэвис 6
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
16 сент. 2017, 14:30 МСК
16.09.2017, 14:30 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
34
Келли
Мартин Келли
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
26
Сако
Бакари Сако
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
6'
6'
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Стивенс
Джек Стивенс
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
19
Буфал
Софьян Буфал
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини