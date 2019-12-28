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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ингс 74
1:1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Томкинс 50
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
28 дек. 2019, 18:00 МСК
28.12.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Саутгемптон
мин
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
74'
74'
90
19
Буфал
Софьян Буфал
90
10
Адамс
Чарли Адамс
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
4
Вестергор
Янник Вестергор
3
Йошида
Мая Йошида
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
12
Дженепо
Мусса Дженепо
Кристал Пэлас
мин
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
50'
50'
90
34
Келли
Мартин Келли
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
9
Айю
Жордан Айю
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
7
Майер
Макс Майер
90
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
8
Куяте
Шейку Куяте
23
Камараса
Виктор Камараса
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм