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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Редмонд 45
Йошида 84
Уорд-Проус 85
3:1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Бентеке 31
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
5 апр. 2017, 21:45 МСК
5.04.2017, 21:45 МСК
среда
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
3
Йошида
Мая Йошида
84'
84'
90
24
Стивенс
Джек Стивенс
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
45'
45'
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
85'
85'
90
38
МакКуин
Сэм МакКуин
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
87
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
40
Хассен
Муез Хассен
12
Касерес
Мартин Касерес
26
Пье
Жереми Пье
4
Класи
Йорди Класи
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
39
Симс
Джошуа Симс
9
Родригес
Джей Родригес
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
28
Миливойевич
Лука Миливойевич
88
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
34
Келли
Мартин Келли
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
7
Кабай
Йоан Кабай
45
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
58
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
31'
31'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
19
Фрайерс
Эзекиэль Фрайерс
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
4
Фламини
Матье Фламини
26
Сако
Бакари Сако
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
25
Кайкай
Салли Кайкай