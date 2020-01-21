Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:2
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Редмонд 22
Армстронг 48
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
21 янв. 2020, 22:30 МСК
21.01.2020, 22:30 МСК
вторник
Составы
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
20
Тосун
Дженк Тосун
90
9
Айю
Жордан Айю
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
6
Данн
Скотт Данн
2
Уорд
Джоэл Уорд
7
Майер
Макс Майер
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
Саутгемптон
мин
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
22'
22'
90
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
48'
48'
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
20
Обафеми
Майкл Обафеми
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
3
Йошида
Мая Йошида
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Адамс
Чарли Адамс
9
Ингс
Дэнни Ингс