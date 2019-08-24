Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 20
Левандовски 50
Левандовски 75
Бундеслига, 2 тур

Бундеслига,

2 тур

Германия
24 авг. 2019, 19:30 МСК
24.08.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Шальке-04
мин
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
6
Омар
Омар
90
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
9
Раман
Бенито Раман
90
25
Арит
Амин Арит
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
Запасные
26
Сане
Салиф Сане
21
Резе
Фабиан Резе
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
50'
75'
20'
50', 75'
20'
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
29
Коман
Кингсли Коман
90
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
14
Перишич
Иван Перишич
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс