Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Кроос 55
Мюллер 58
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
22 сент. 2012, 16:30 МСК
22.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
77
0
Холтби
Льюис Холтби
62
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
63
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Учида
Ацуто Учида
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Хегер
Марко Хегер
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
0
Пукки
Теему Пукки
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Данте
Данте
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
58'
58'
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
89
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Кроос
Тони Кроос
55'
55'
90
0
Роббен
Арьен Роббен
84
0
Манджукич
Марио Манджукич
69
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Рафинья
Рафинья
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Джан
Эмре Джан
0
Писарро
Клаудио Писарро