Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Швайнштайгер 22
Манджукич 23
Рибери 73
Писарро 83
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
21 сент. 2013, 19:30 МСК
21.09.2013, 19:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
46
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
79
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Айхан
Каан Айхан
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
0
Хегер
Марко Хегер
0
Майер
Макс Майер
0
Горецка
Леон Горецка
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Рибери
Франк Рибери
73'
73'
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
22'
22'
76
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Роббен
Арьен Роббен
71
0
Манджукич
Марио Манджукич
23'
23'
80
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Контенто
Диего Контенто
0
Мюллер
Томас Мюллер
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Писарро
Клаудио Писарро
83'