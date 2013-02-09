Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Алаба 19
Швайнштайгер 32
Алаба 51
Гомес 63
4:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
9 февр. 2013, 20:30 МСК
9.02.2013, 20:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
51'
19'
51'
19'
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Лам
Филипп Лам
73
0
Рибери
Франк Рибери
73
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
32'
32'
73
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Гомес
Марио Гомес
63'
63'
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Рафинья
Рафинья
0
Контенто
Диего Контенто
0
Густаво
Луис Густаво
0
Мюллер
Томас Мюллер
0
Манджукич
Марио Манджукич
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Бастос
Мишел Бастос
72
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Хегер
Марко Хегер
64
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
90
0
Пукки
Теему Пукки
78
Запасные
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
0
Пляцикас
Василиос Пляцикас
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
0
Майер
Макс Майер
0
Раффаэл
Раффаэл
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
0
Эду
Эду