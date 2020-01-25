Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 6
Мюллер 45
Горецка 50
Алькантара 58
Гнабри 89
5:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
25 янв. 2020, 20:30 МСК
25.01.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
45'
45'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
58'
58'
62
14
Перишич
Иван Перишич
68
18
Горецка
Леон Горецка
50'
50'
78
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
6'
6'
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
2
Одриосола
Альваро Одриосола
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
24
Толиссо
Корентен Толиссо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
22
Гнабри
Серж Гнабри
89'
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
Шальке-04
мин
23
Шуберт
Маркус Шуберт
90
14
Матондо
Рабби Матондо
57
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
80
4
Кабак
Озан Кабак
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
6
Омар
Омар
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
25
Арит
Амин Арит
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
57
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
3
Миранда
Хуан Миранда
28
Шепф
Алессандро Шепф
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
21
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
41
Буджеллаб
Нассим Буджеллаб
37
Мерджан
Левент Мерджан
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу