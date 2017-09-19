Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
|Запасные
|
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
|
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
-
|
23
Коке
Коке
-
|
7
Майер
Макс Майер
-
|
9
Ди Санто
Франко Ди Санто
-
|
11
Коноплянка
Евгений Коноплянка
-
|
36
Эмболо
Брель Эмболо
-
|Запасные
|
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
|
17
Боатенг
Джером Боатенг
-
|
34
Фридль
Марко Фридль
-
|
7
Рибери
Франк Рибери
-
|
23
Видаль
Артуро Видаль
-
|
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
События
Матч окончен 0:3
87'
Желтая карточка
75'
ГОЛ! 0:3
Желтая карточка
64'
Конец первого тайма (0:2)
29'
ГОЛ! 0:2
25'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Начало матча