Шальке-04 - Бавария: 19 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:3

Шальке-04 - Бавария: 19 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 25
Родригес 29
Видаль 75
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

Германия
19 сент. 2017, 21:30 МСК
19.09.2017, 21:30 МСК
вторник
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События

Матч окончен 0:3
87'
Желтая карточка
Тиаго Алькантара
75'
ГОЛ! 0:3
Артуро Видаль
Желтая карточка
Брель Эмболо
64'
Конец первого тайма (0:2)
29'
ГОЛ! 0:2
Хамес Родригес
25'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Роберт Левандовски
Начало матча

Прошлые матчи

24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
Шальке-04
0
Бавария
4
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 21:30
Бавария
8 : 0
Шальке-04
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 21:30
Бавария
8
Шальке-04
0
03.03.2020 03 марта 2020 вт 22:45
Шальке-04
0 : 1
Бавария
03.03.2020 03 марта 2020 вт 22:45
Шальке-04
0
Бавария
1
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
Бавария
5 : 0
Шальке-04
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
Бавария
5
Шальке-04
0
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:30
Шальке-04
0 : 3
Бавария
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:30
Шальке-04
0
Бавария
3
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 20:30
Бавария
3 : 1
Шальке-04
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 20:30
Бавария
3
Шальке-04
1
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:30
Шальке-04
0 : 2
Бавария
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:30
Шальке-04
0
Бавария
2
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 20:30
Бавария
2 : 1
Шальке-04
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 20:30
Бавария
2
Шальке-04
1
19.09.2017 19 сент. 2017 вт 21:30
Шальке-04
0 : 3
Бавария
19.09.2017 19 сент. 2017 вт 21:30
Шальке-04
0
Бавария
3
01.03.2017 01 марта 2017 ср 22:45
Бавария
3 : 0
Шальке-04
01.03.2017 01 марта 2017 ср 22:45
Бавария
3
Шальке-04
0
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 17:30
Бавария
1 : 1
Шальке-04
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 17:30
Бавария
1
Шальке-04
1
09.09.2016 09 сент. 2016 пт 21:30
Шальке-04
0 : 2
Бавария
09.09.2016 09 сент. 2016 пт 21:30
Шальке-04
0
Бавария
2
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 19:30
Бавария
3 : 0
Шальке-04
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 19:30
Бавария
3
Шальке-04
0
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 20:30
Шальке-04
1 : 3
Бавария
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 20:30
Шальке-04
1
Бавария
3
03.02.2015 03 февр. 2015 вт 22:00
Бавария
1 : 1
Шальке-04
03.02.2015 03 февр. 2015 вт 22:00
Бавария
1
Шальке-04
1
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 19:30
Шальке-04
1 : 1
Бавария
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 19:30
Шальке-04
1
Бавария
1
01.03.2014 01 марта 2014 сб 20:30
Бавария
5 : 1
Шальке-04
01.03.2014 01 марта 2014 сб 20:30
Бавария
5
Шальке-04
1
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 19:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 19:30
Шальке-04
0
Бавария
4
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 20:30
Бавария
4 : 0
Шальке-04
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 20:30
Бавария
4
Шальке-04
0
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 16:30
Шальке-04
0 : 2
Бавария
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 16:30
Шальке-04
0
Бавария
2

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