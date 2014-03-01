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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Алаба 4
Роббен 14
Манджукич 22
Роббен 25
Роббен 76
5:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Рафинья 64
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
1 марта 2014, 20:30 МСК
1.03.2014, 20:30 МСК
суббота
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
4'
4'
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Данте
Данте
90
0
Рафинья
Рафинья
64'
64'
90
0
Гетце
Марио Гетце
69
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
75
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Роббен
Арьен Роббен
14'
25'
76'
14', 25'
76'
82
0
Манджукич
Марио Манджукич
22'
22'
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Боатенг
Джером Боатенг
0
Контенто
Диего Контенто
0
Лам
Филипп Лам
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
0
Писарро
Клаудио Писарро
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
77
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Горецка
Леон Горецка
26
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Айхан
Каан Айхан
0
Майер
Макс Майер
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Салаи
Адам Салаи