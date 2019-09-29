Матч завершен
Ротор
Волгоград
5:3
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
29 сент. 2019, 17:00 МСК
29.09.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы