Матч завершен
Ренн
Ренн
Букари 5
Кембо-Экоко 41
Мангане 45
3:2
Матч завершен
Кан
Кан
Арто 58
Бюло 61
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
28 авг. 2011, 18:00 МСК
28.08.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Филипп Малиж
Филипп Малиж
Главный Судья
Составы
Ренн
мин
0
Костиль
Бенуа Костиль
90
0
Мангане
Кадер Мангане
45'
45'
90
0
Данзе
Ромен Данзе
90
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
0
Мавинга
Крис Мавинга
90
0
Манджек
Жорж Манджек
70
0
Питройпа
Джонатан Питройпа
90
0
Фере
Жюльен Фере
90
0
М'Вила
Янн М'Вила
90
0
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
41'
41'
59
0
Букари
Абдулразак Букари
5'
5'
67
Запасные
0
Дальма
Стефан Дальма
0
Теттей
Александер Теттей
0
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
Кан
мин
0
Тебо
Алексис Тебо
90
0
Рейно
Александр Рейно
90
0
Арто
Томас Арто
58'
58'
90
0
Вандам
Джерри Вандам
90
0
Лека
Грегори Лека
90
0
Соб
Николя Соб
90
0
Ниве
Бенжамин Ниве
74
0
Бюло
Фредерик Бюло
61'
61'
79
0
Файр
Файкал Файр
90
0
Амума
Ромен Амума
90
0
Ньянг
М'Байе Ньянг
45
Запасные
0
Проман
Грегори Проман
0
Тандиа
Ибрахима Тандиа
0
Траоре
Кандиа Траоре