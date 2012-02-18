Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 6
Бензема 45
Ди Мария 73
Бензема 89
4:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
18 февр. 2012, 22:00 МСК
18.02.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Пепе
Пепе
76
0
Варан
Рафаэль Варан
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
6'
6'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
71
0
Кака
Кака
90
0
Озил
Месут Озил
63
0
Бензема
Карим Бензема
45'
89'
45', 89'
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Хедира
Сами Хедира
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
73'
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
42
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гульон
Маркос Гульон
90
0
Акоста
Лаутаро Акоста
78
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Бабакар
Хума Бабакар
71
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Перес
Франсис Перес
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Луке
Хулиан Луке
0
Мунитис
Педро Мунитис
0
Кеннеди
Кеннеди