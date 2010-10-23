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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 10
Роналду 15
Роналду 27
Роналду 47
Роналду 55
Озил 63
6:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Розенберг 73
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
23 окт. 2010, 21:00 МСК
23.10.2010, 21:00 МСК
суббота
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
70
0
Пепе
Пепе
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Озил
Месут Озил
63'
63'
64
0
Роналду
Криштиану Роналду
15'
27'
47'
55'
15', 27', 47'
55'
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
10'
10'
67
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Диарра
Лассана Диарра
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Леон
Педро Леон
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Бензема
Карим Бензема
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
46
0
Энрике
Энрике
90
0
Понсе
Вальдо Понсе
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
56
0
Колса
Гонсало Колса
68
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Кеннеди
Кеннеди
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
73'
73'
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Арана
Мануэль Арана
0
Боладо
Иван Боладо
0
Ариэль
Ариэль