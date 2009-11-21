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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 23
1:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
21 нояб. 2009, 22:00 МСК
21.11.2009, 22:00 МСК
суббота
Рафаэль Рамирес Домингес
Рафаэль Рамирес Домингес
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Дренте
Ройстон Дренте
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Кака
Кака
87
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
85
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
23'
23'
90
0
Бензема
Карим Бензема
62
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Диарра
Махамаду Диарра
0
Гаго
Фернандо Гаго
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
0
Рауль
Рауль
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Моррис
Насиф Моррис
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
61
0
Серрано
Оскар Серрано
61
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
72
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Энрике
Энрике
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Хиско
Хиско
0
Геихо
Алекс Геихо