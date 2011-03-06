Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Кеннеди 70
1:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Адебайор 23
Бензема 27
Бензема 75
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
6 марта 2011, 23:00 МСК
6.03.2011, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Барба
Осмар Барба
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
79
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
82
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
88
0
Кеннеди
Кеннеди
70'
70'
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Перес
Франсис Перес
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Луке
Хулиан Луке
0
Тато
Тато
0
Боладо
Иван Боладо
0
Ариэль
Ариэль
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Бензема
Карим Бензема
27'
75'
27', 75'
80
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
80
0
Озил
Месут Озил
89
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
23'
23'
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Касадо
Хорхе Касадо
0
Леон
Педро Леон
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Алекс
Алекс
0
Мората
Альваро Мората