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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
21 сент. 2011, 21:00 МСК
21.09.2011, 21:00 МСК
среда
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Серрано
Оскар Серрано
63
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Циолис
Александрос Циолис
90
0
Ариэль
Ариэль
90
0
Самперио
Хаиро Самперио
75
0
Стуани
Кристиан Стуани
68
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Барба
Осмар Барба
0
Пикон
Хосе Пикон
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Луке
Хулиан Луке
0
Мунитис
Педро Мунитис
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Варан
Рафаэль Варан
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
76
0
Озил
Месут Озил
68
0
Кальехон
Хосе Кальехон
46
0
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Рамос
Серхио Рамос
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Кака
Кака
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
0
Игуаин
Гонсало Игуаин