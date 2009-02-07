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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 50
1:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
7 февр. 2009, 22:00 МСК
7.02.2009, 22:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
73
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
79
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Роббен
Арьен Роббен
63
0
Рауль
Рауль
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
50'
50'
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Марсело
Марсело
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Фобер
Жюльен Фобер
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
0
Савиола
Хавьер Савиола
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
64
0
Перейра
Хонатан Перейра
90
0
Жигич
Никола Жигич
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Люксен
Петер Люксен
0
Гонсалвес
Хорхе Гонсалвес
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа