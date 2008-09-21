Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
21 сент. 2008, 20:00 МСК
21.09.2008, 20:00 МСК
воскресенье
Составы