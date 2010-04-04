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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 24
Игуаин 77
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
4 апр. 2010, 20:00 МСК
4.04.2010, 20:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
-
Тоньо
Тоньо
90
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Моратон
Хосе Моратон
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Арана
Мануэль Арана
81
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Каналес
Серхио Каналес
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
67
0
Тчите
Мохамед Тчите
67
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
0
Моррис
Насиф Моррис
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Морал
Тони Морал
0
Боладо
Иван Боладо
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
74
0
Диарра
Махамаду Диарра
90
0
Гаго
Фернандо Гаго
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
60
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
77'
77'
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
24'
24'
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Гарай
Эсекьель Гарай
0
Алонсо
Маркос Алонсо
0
Гути
Гути
0
Диарра
Лассана Диарра
0
Рауль
Рауль
0
Бензема
Карим Бензема