Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 33 тур

Примера,

33 тур

Испания
20 апр. 2008, 20:00 МСК
20.04.2008, 20:00 МСК
воскресенье
Составы