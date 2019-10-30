Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Виллиан Жозе 48
1:2
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Барди 24
Майорал 40
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
30 окт. 2019, 21:00 МСК
30.10.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
Реал Сосьедад
мин
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
19
Исак
Александер Исак
90
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
90
18
Эспиноса
Андони Эспиноса
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
7
Порту
Порту
11
Янузай
Аднан Янузай
16
Гевара
Андер Гевара
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
48'
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
19
Клер
Карлос Клер
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
5
Радойя
Неманья Радойя
90
14
Рубен Везо
Рубен Везо
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
10
Барди
Энис Барди
24'
24'
90
21
Майорал
Борха Майорал
40'
40'
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
90
Запасные
6
Дуарте
Оскар Дуарте
23
Коке
Коке
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
9
Марти
Рохер Марти
8
Эрнани
Эрнани
7
Леон
Серхио Леон