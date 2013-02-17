Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вела 19
1:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Мичел 29
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
17 февр. 2013, 14:00 МСК
17.02.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
76
0
Бергара
Маркел Бергара
64
0
Прието
Хаби Прието
70
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Вела
Карлос Вела
19'
19'
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Агиррече
Иманол Агиррече
0
Ифран
Диего Ифран
Леванте
мин
0
Навас
Кейлор Навас
90
0
Карабелас
Николаос Карабелас
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
46
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Мичел
Мичел
29'
29'
79
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Риос
Педро Риос
60
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
90
Запасные
0
Гарабато
Серхио Гарабато
0
Лопес
Педро Лопес
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Родас
Эктор Родас
0
Баркеро
Хосе Баркеро
0
Гарсия
Рубен Гарсия
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска