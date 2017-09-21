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|Запасные
|
25
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
|
22
Луна
Антонио Луна
-
|
5
Дукур
Шейк Дукур
-
|
7
Саму
Саму
-
|
20
Лукич
Саша Лукич
-
|
14
Иви
Иви
-
|
16
Меса
Нано Меса
-
|Запасные
|
19
Одриосола
Альваро Одриосола
-
|
16
Каналес
Серхио Каналес
-
|
17
Зурутуса
Давид Зурутуса
-
|
8
Янузай
Аднан Янузай
-
|
20
Родригес
Кевин Родригес
-
|
21
Баутиста
Хон Баутиста
-
События
Матч окончен 3:0
ГОЛ! 4:0
89'
88'
Вторая желтая
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:0
75'
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
45'
ГОЛ! 1:0
45'
44'
Желтая карточка
Желтая карточка
14'
Желтая карточка
6'
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