Леванте - Реал Сосьедад: 21 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Леванте
Валенсия
Чема 45
Чема 45
Моралес 75
Барди 89
3:0

Леванте - Реал Сосьедад: 21 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 5 тур

Примера,

Испания
21 сент. 2017, 23:00 МСК
21.09.2017, 23:00 МСК
четверг
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События

Матч окончен 3:0
ГОЛ! 4:0
Энис Барди
89'
88'
Вторая желтая
Диего Льоренте
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:0
Хосе Луис Моралес
75'
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
Чема
45'
ГОЛ! 1:0
Чема
45'
44'
Желтая карточка
Диего Льоренте
Желтая карточка
Энис Барди
14'
Желтая карточка
Чема
6'
Начало матча

Прошлые матчи

06.05.2022 06 мая 2022 пт 22:00
Леванте
2 : 1
Реал Сосьедад
06.05.2022 06 мая 2022 пт 22:00
Леванте
2
Реал Сосьедад
1
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 20:30
Реал Сосьедад
1 : 0
Леванте
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 20:30
Реал Сосьедад
1
Леванте
0
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
Реал Сосьедад
1 : 0
Леванте
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
Реал Сосьедад
1
Леванте
0
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
Леванте
2 : 1
Реал Сосьедад
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
Леванте
2
Реал Сосьедад
1
06.07.2020 06 июля 2020 пн 20:30
Леванте
1 : 1
Реал Сосьедад
06.07.2020 06 июля 2020 пн 20:30
Леванте
1
Реал Сосьедад
1
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 21:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Леванте
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 21:00
Реал Сосьедад
1
Леванте
2
15.03.2019 15 марта 2019 пт 23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леванте
15.03.2019 15 марта 2019 пт 23:00
Реал Сосьедад
1
Леванте
1
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 23:00
Леванте
1 : 3
Реал Сосьедад
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 23:00
Леванте
1
Реал Сосьедад
3
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 14:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Леванте
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 14:00
Реал Сосьедад
3
Леванте
0
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 23:00
Леванте
3 : 0
Реал Сосьедад
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 23:00
Леванте
3
Реал Сосьедад
0
06.03.2016 06 марта 2016 вс 20:15
Реал Сосьедад
1 : 1
Леванте
06.03.2016 06 марта 2016 вс 20:15
Реал Сосьедад
1
Леванте
1
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
Леванте
0 : 4
Реал Сосьедад
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
Леванте
0
Реал Сосьедад
4
01.05.2015 01 мая 2015 пт 21:45
Реал Сосьедад
3 : 0
Леванте
01.05.2015 01 мая 2015 пт 21:45
Реал Сосьедад
3
Леванте
0
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 20:00
Леванте
1 : 1
Реал Сосьедад
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 20:00
Леванте
1
Реал Сосьедад
1
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 21:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Леванте
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 21:00
Реал Сосьедад
0
Леванте
0
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 19:00
Леванте
0 : 0
Реал Сосьедад
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 19:00
Леванте
0
Реал Сосьедад
0
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 14:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леванте
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 14:00
Реал Сосьедад
1
Леванте
1
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 17:00
Леванте
2 : 1
Реал Сосьедад
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 17:00
Леванте
2
Реал Сосьедад
1
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:00
Реал Сосьедад
1 : 3
Леванте
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:00
Реал Сосьедад
1
Леванте
3
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:00
Леванте
3 : 2
Реал Сосьедад
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:00
Леванте
3
Реал Сосьедад
2

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