Матч завершен
Леванте
Валенсия
Баркеро 70
Мартинс 86
2:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Зурутуса 23
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
23 сент. 2012, 17:00 МСК
23.09.2012, 17:00 МСК
воскресенье
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Хуанлу
Хуанлу
70
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Иборра
Висенте Иборра
46
0
Гарсия
Рубен Гарсия
56
0
Баркеро
Хосе Баркеро
70'
70'
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Родас
Эктор Родас
0
Дудка
Дариуш Дудка
0
Мичел
Мичел
0
Риос
Педро Риос
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
86'
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Анхель
Хосе Анхель
46
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
23'
23'
76
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
81
0
Вела
Карлос Вела
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Мартинес
Карлос Мартинес
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Прието
Хаби Прието
0
Рос
Хави Рос
0
Ифран
Диего Ифран