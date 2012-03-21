Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вела 6
1:3
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Баркеро 11
Коне 46
Торрес 90
Примера, 29 тур

Примера,

29 тур

Испания
21 марта 2012, 22:00 МСК
21.03.2012, 22:00 МСК
среда
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
73
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
71
0
Вела
Карлос Вела
6'
6'
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
83
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Ифран
Диего Ифран
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Ботельо
Педро Ботельо
69
0
Фаринос
Франциско Фаринос
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
11'
11'
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
79
0
Коне
Аруна Коне
46'
46'
63
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Вента
Хави Вента
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Геззаль
Абделькадер Геззаль
0
Торрес
Хавьер Торрес
90'
0
Суарес
Рубен Суарес