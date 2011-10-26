Матч завершен
Леванте
Валенсия
Нано 56
Вальдо 61
Суарес 90
3:2
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Эстрада 4
Мартинес 86
Примера, 10 тур

Примера,

10 тур

Испания
26 окт. 2011, 21:00 МСК
26.10.2011, 21:00 МСК
среда
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
73
0
Нано
Нано
56'
56'
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Хуанлу
Хуанлу
90
0
Фаринос
Франциско Фаринос
67
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
84
0
Вальдо
Вальдо
61'
61'
90
0
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Лопес
Педро Лопес
0
Торрес
Хавьер Торрес
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Суарес
Рубен Суарес
90'
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
63
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
86'
86'
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
4'
4'
68
0
Марига
Макдональд Марига
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
77
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Вела
Карлос Вела
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Бергара
Маркел Бергара
0
Прието
Хаби Прието
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Агиррече
Иманол Агиррече